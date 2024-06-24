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В Надеждинском районе Приморья мужчина застрелил чужую собаку

По факту происшествия завели уголовное дело.

Мужчина выстрелил в среднеазиатскую овчарку, которая гуляла на частной территории в Надеждинском районе Приморья. Животное сразу скончалось, подробности сообщает "Комсомольская правда — Владивосток.

Владелец питомца сразу же обратилась в полицию. Специалисты завели уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Полицейские устанавливают личность подозреваемого и все обстоятельства произошедшего. Очевидцев просят обратиться по следующим номерам телефона, чтобы помочь в поисках человека: 102, 8 (42334) 2−01−05.

Ранее «КП» писала, что сосед подвесил чужую собаку на дереве во дворе своего дома.