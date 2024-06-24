Смертельное ДТП произошло в Мозырском районе

23 июня около 19.00 44-летний водитель на автомобиле «Форд Гэлакси» двигался на 8 км автодороги Н-4739 Мозырь — Петриков со стороны п. Дружба в направлении аг. Прудок. В какой-то момент автомобиль съехал за пределы проезжей части дороги и опрокинулся. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, и его выбросило из машины — мужчина погиб. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.



Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и бдительности при управлении транспортом, ведь необходимо всегда пристально следить за дорожной обстановкой. Кроме этого, при движении в транспортном средстве необходимо всегда пристегиваться ремнями безопасности — как водителям, так и пассажирам. Именно так можно сохранить жизнь и здоровье в случае ДТП.