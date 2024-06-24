Суд вынес приговор подростку, который сжёг подругу в Прикамье

По версии следствия, молодой человек изнасиловал девушку, и чтобы скрыть следы преступления облил её горючей жидкостью и поджёг. Обвиняемый свою вину отрицает: во время суда он сообщил, что половой акт произошёл по обоюдному согласию, после этого девушка якобы в одних носках побежала вдоль железной дороги и упала, он подумал, что она умерла, растерялся и решил сжечь тело, чтобы его не обвинили в убийстве. Суд над парнем начался в марте 2024 года. Прокуратура запросила максимально возможное наказание для несовершеннолетнего — лишение свободы в колонии на 10 лет. Ранее корреспонденты perm.aif.ru побывали в посёлке Октябрьский: пообщались с соседями и местными жителями по поводу трагедии. Воспоминания и мнения людей опубликованы по ссылке.