Суд вынес приговор подростку, который сжёг подругу в Прикамье

Суд вынес приговор 17-летнему подростку, который сжёг подругу в посёлке Октябрьском в Пермском крае, сообщает 59.RU в телеграмм-канале.
Подростка обвинили в убийстве сверстницы с особой жестокостью, изнасиловании и уничтожении чужого имущества.
«Парня признали виновным в изнасиловании и убийстве. Ему назначили 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии. Подростку зачтут срок, проведенный в СИЗО», — сообщает 59.RU.
Напомним, трагедия в посёлке Октябрьском произошла летом 2023 года. 8 июля машинист поезда, проезжая мимо станции Чад, заметил у железнодорожных путей 16-летнюю школьницу. Девочка была в одних носках, трава около неё дымилась, тело на 80−85% покрывали ожоги. В крайне тяжёлом состоянии её доставили в больницу, через 10 дней пострадавшая скончалась. В убийстве с особой жестокостью обвинили её друга.
По версии следствия, молодой человек изнасиловал девушку, и чтобы скрыть следы преступления облил её горючей жидкостью и поджёг. Обвиняемый свою вину отрицает: во время суда он сообщил, что половой акт произошёл по обоюдному согласию, после этого девушка якобы в одних носках побежала вдоль железной дороги и упала, он подумал, что она умерла, растерялся и решил сжечь тело, чтобы его не обвинили в убийстве. Суд над парнем начался в марте 2024 года. Прокуратура запросила максимально возможное наказание для несовершеннолетнего — лишение свободы в колонии на 10 лет. Ранее корреспонденты perm.aif.ru побывали в посёлке Октябрьский: пообщались с соседями и местными жителями по поводу трагедии. Воспоминания и мнения людей опубликованы по ссылке.