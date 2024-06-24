В Севастополь прибыли медики федерального центра для помощи раненым

Позже в Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США, и сбиты над акваторией были 4 из них. А пятая «на конечном участке отклонилась от траектории полета» и взорвалась над территорией города.