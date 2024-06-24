Власти Челябинска рассказали о последствиях воскресного ливня

В Челябинске вчера, 23 июня, за два часа выпало до 25 мм осадков — это треть месячной нормы. Администрация Челябинска оперативно реагирует на обращения жителей в связи с последствиями сильного ливня, который обрушился на город накануне. Об этом на аппаратном совещании заявил вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов.