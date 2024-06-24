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Власти Челябинска рассказали о последствиях воскресного ливня

Ливень оставил без света родильное и инфекционное отделения челябинской больницы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске вчера, 23 июня, за два часа выпало до 25 мм осадков — это треть месячной нормы. Администрация Челябинска оперативно реагирует на обращения жителей в связи с последствиями сильного ливня, который обрушился на город накануне. Об этом на аппаратном совещании заявил вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов.

«Есть обращения по подтоплениям подвалов, кровель многоквартирных домов и частных домовладений. Были случаи отключения электроэнергии, держим вопрос на контроле вместе с сетевыми организациями», — рассказал замглавы города.

Глава города Наталья Котова отметила, что экстренное оповещение об ухудшении погоды сработало своевременно, все аварийные службы и силы МЧС также отработали оперативно.

Опасения вызывала ситуация в городской больнице № 8: там без света остались роддом и инфекционное отделение. В роддоме энергоснабжение восстановили почти сразу, из инфекционного отделения пациенты переведены в другие медучреждения, устранение последствий стихии продолжается.