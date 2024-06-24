В омской школе мальчика ударило током, но учителя предпочли это скрыть

В комментариях в соцсети жительница Омской области обратилась в следственный комитет России. Она рассказала, что в декабре прошлого года во время подготовки к празднованию Нового года её 13-летний сын получил травму в школе. Сотрудница учебного заведения попросила мальчика проверить, работает ли гирлянда. В итоге подростка ударило током.