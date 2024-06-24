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В омской школе мальчика ударило током, но учителя предпочли это скрыть

Ребёнку даже не вызвали скорую и в итоге он попал в стационар.

Источник: Om1.ru

В комментариях в соцсети жительница Омской области обратилась в следственный комитет России. Она рассказала, что в декабре прошлого года во время подготовки к празднованию Нового года её 13-летний сын получил травму в школе. Сотрудница учебного заведения попросила мальчика проверить, работает ли гирлянда. В итоге подростка ударило током.

Работники школы скрыли произошедшее, даже не вызвав скорую помощь. Мальчику после этого понадобилось стационарное лечение. А виновных до сих пор не привлекли к ответственности.

Председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя омского следкома Владиславу Бражникову возбудить уголовное дело. Также он должен будет предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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