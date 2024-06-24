Пожарные машины съехались к ТРК «Арена» в Воронеже утром 24 июня

Утром понедельника, 24 июня, около торгово-развлекательного комплекса «Арена» (бульвар Победы, 23б) горожане заметили скопление пожарных машин. Фотографии в редакцию РИА «Воронеж» прислал читатель. Кадры также опубликовали в социальных сетях.
В комментариях воронежцы предположили, что проходят учения. Оперативно дозвониться в администрацию ТРК «Арена» не удалось. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в региональном ГУ МЧС. Обновлено в 8:55.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в ТРК проходили пожарно-тактические учения.
Как сообщало РИА «Воронеж», в пятницу, 21 июня, эвакуировали торгово-развлекательный центр «Галерея Чижова».