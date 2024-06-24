В Челябинске 526 дорожных рабочих устраняют последствия мощного ливня

Ливень, прошедший в Челябинске накануне, 23 июня, принёс немало бед жителям и работы коммунальным службам. Некоторых челябинцев стихия застала врасплох прямо на дороге. Например, маршрутный ПАЗик заглох, его пассажиры оказались в водной ловушке. Из-за сильного дождя колёса машин уходили под воду полностью, транспорт часто глох, получая гидроудар, в городе образовывались пробки. А Ленинский и Тракторозаводской районы остались без света.