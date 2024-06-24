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В Челябинске 526 дорожных рабочих устраняют последствия мощного ливня

В понедельник, 24 июня, на улицы Челябинска вышли 171 единица техники и 526 дорожных рабочих, чтобы ликвидировать последствия прошедшего накануне ливня. Какие работы проводят в городе, рассказали в пресс-службе администрации.

Источник: пресс-служба администрации Челябинска

— Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта, уборка мусора, — перечислили в администрации Челябинска. — Ведётся подметание покрытия проезжих частей и тротуаров уборочной техникой.

А минувшей ночью, в городе наводили порядок 112 единицы техники и 204 рабочих.

Ливень, прошедший в Челябинске накануне, 23 июня, принёс немало бед жителям и работы коммунальным службам. Некоторых челябинцев стихия застала врасплох прямо на дороге. Например, маршрутный ПАЗик заглох, его пассажиры оказались в водной ловушке. Из-за сильного дождя колёса машин уходили под воду полностью, транспорт часто глох, получая гидроудар, в городе образовывались пробки. А Ленинский и Тракторозаводской районы остались без света.

Затопило и торгово-развлекательные комплексы «Горки» и «Азмаз».

По данным синоптиков, дожди продолжатся и в понедельник, 24 июня. В связи с непростой погодной обстановкой водителей просят отказаться от дальних поездок.