В Челябинске 526 дорожных рабочих устраняют последствия мощного ливня

— Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта, уборка мусора, — перечислили в администрации Челябинска. — Ведётся подметание покрытия проезжих частей и тротуаров уборочной техникой.
А минувшей ночью, в городе наводили порядок 112 единицы техники и 204 рабочих.
Ливень, прошедший в Челябинске накануне, 23 июня, принёс немало бед жителям и работы коммунальным службам. Некоторых челябинцев стихия застала врасплох прямо на дороге. Например, маршрутный ПАЗик заглох, его пассажиры оказались в водной ловушке. Из-за сильного дождя колёса машин уходили под воду полностью, транспорт часто глох, получая гидроудар, в городе образовывались пробки. А Ленинский и Тракторозаводской районы остались без света.
Затопило и торгово-развлекательные комплексы «Горки» и «Азмаз».
По данным синоптиков, дожди продолжатся и в понедельник, 24 июня. В связи с непростой погодной обстановкой водителей просят отказаться от дальних поездок.