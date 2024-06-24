Два хабаровчанина перевели мошенникам почти 12,5 млн рублей

После этого ему стали приходить сообщения об оформленных на него кредитах и займах. Позже ему позвонил лже-работник банка, который подтвердил, что неизвестные взломали аккаунт мужчины на «Госуслугах» и берут кредиты от его имени. Чтобы эти операции отменить, необходимо было снять все деньги со своего счета, оформить ответные кредиты, а все деньги отправить на «безопасный счет».