Два Хабаровчанина перевели мошенникам почти 12,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Так, в полицию обратился 50-летний житель краевой столицы, который работает охранником в одном из частных предприятий. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился менеджером оператора сотовой связи и сообщил, что договор на оказание услуг связи у мужчины закончился. Для продления необходимо назвать код, который придет ему в СМС-сообщении. Мужчина поверил и продиктовал пришедший код.
После этого ему стали приходить сообщения об оформленных на него кредитах и займах. Позже ему позвонил лже-работник банка, который подтвердил, что неизвестные взломали аккаунт мужчины на «Госуслугах» и берут кредиты от его имени. Чтобы эти операции отменить, необходимо было снять все деньги со своего счета, оформить ответные кредиты, а все деньги отправить на «безопасный счет».
Жертвой обмана стал еще один житель Хабаровска, 60-летний предприниматель. Он также продиктовал код неизвестному по телефону, думая, что продлевает договор на оказание услуг мобильной связи. После этого ему стали звонить неизвестные, которые также сообщили о взломе страницы на «Госуслугах». Чтобы обезопасить свои средства предприниматель снял в банке свои сбережения — около 10 млн рублей и перевел их на «безопасные счета».
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.