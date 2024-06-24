На Пискарёвском эвакуировали 20 человек из-за пожара. Очевидцы заметили полуголого мужчину в окне

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Пискарёвский проспект, 39, поступил в 7:29. В двухкомнатной квартире огонь охватил 12 квадратных метров на кухне и в коридоре. На место выехали 17 пожарных на четырёх машинах. Они эвакуировали из опасной зоны 20 человек. На кадрах очевидцев — мощный дым и выглядывающий из окна мужчина.