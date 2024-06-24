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На Пискарёвском эвакуировали 20 человек из-за пожара. Очевидцы заметили полуголого мужчину в окне

На Пискарёвском эвакуировали 20 человек из-за пожара.

Источник: Фонтанка.ру

Сильный квартирный пожар произошел утром 24 июня в Красногвардейском районе Петербурга. Его тушили сразу четыре расчёта МЧС — такое бывает нечасто.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Пискарёвский проспект, 39, поступил в 7:29. В двухкомнатной квартире огонь охватил 12 квадратных метров на кухне и в коридоре. На место выехали 17 пожарных на четырёх машинах. Они эвакуировали из опасной зоны 20 человек. На кадрах очевидцев — мощный дым и выглядывающий из окна мужчина.

К 8:02 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

МЧС
пожары