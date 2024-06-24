Подполье сообщило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе

«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения “Краян”. По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами. Удар нанесли около восьми утра, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма», — сказал он.
Собеседник агентства предоставил фото и видео, на которых виден большой темный столб дыма.
Кроме того, добавил Лебедев, под удар попали иностранные наемники.
«Удар был <…> как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до десяти штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», — сказал подпольщик.
По его словам, удар наносился двумя ракетами «Калибр», украинская ПВО при этом не сработала.
С 07:49 до 08:15 в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе, но подробностей не приводили.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.