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В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <…> принято решение о прекращении контртеррористической операции», — говорится в сообщении.

Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменили в 08:15 24 июня.

Накануне в этих двух городах вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции.

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков.