В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <…> принято решение о прекращении контртеррористической операции», — говорится в сообщении.
Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменили в 08:15 24 июня.
Накануне в этих двух городах вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции.
Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.
НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков.