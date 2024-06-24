Тяжелейшие травмы получил 13-летний подросток в ДТП в Братском районе

По факту произошедшего следственными органами проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего. Законный представитель подростка будет привлечен за передачу права управления лицу, заведомо не имеющему такого права по статье 12.7 часть 3 КоАП РФ, которая предусматривает щтраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме этого, инспекторами ПДН будет дана правовая оценка действиям родителей в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.