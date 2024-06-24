Тяжелейшие травмы получил 13-летний подросток в ДТП в Братском районе

ДТП произошло 21 июня в 20:25 на 15 км автодороги «Объезд города Братска через жилой район Бикей».
— 13-летний подросток, управляя мопедом Honda Tact, не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущим в попутном направлении автомобилем Mitsubishi Delica, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате несовершеннолетний водитель мопеда получил тяжелейшие травмы, мальчик госпитализирован в реанимационное отделение детской городской больницы, за его жизнь борются врачи.
Установлено, что родители подростка купили мопед в прошлом месяце, покупка была предназначена именно для сына. Никакая защитная экипировка при этом не приобреталась. Мальчик в момент ДТП был даже без шлема.
По факту произошедшего следственными органами проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего. Законный представитель подростка будет привлечен за передачу права управления лицу, заведомо не имеющему такого права по статье 12.7 часть 3 КоАП РФ, которая предусматривает щтраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме этого, инспекторами ПДН будет дана правовая оценка действиям родителей в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.