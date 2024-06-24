Внимание — мошенники: злоумышленники начали действовать от имени руководителей крупных компаний Казахстана

Злоумышленники используют в мессенджерах ФИО руководителя какой-либо организации, вместо аватарки устанавливают его фотографию. Затем начинают писать сотрудникам этой организации. Якобы представитель Комитета национальной безопасности РК провел проверку компании и составил список работников, с которыми хотел бы отдельно переговорить.
А дальше с работниками компании связываются уже якобы сотрудники КНБ, вводят их в заблуждение, и под разными предлогами вынуждают перечислить им деньги.
В МВД при поступлении подобных сообщений рекомендовали сразу же сообщить о них своему непосредственному руководителю, а также обратиться в полицию.
Редакция Zakon.kz обратилась в компетентные органы с запросом о том, каким образом в руки мошенников попадают персональные данные руководителей компаний и их подчиненных.
Ниже мы приведем основные рекомендации, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников:
- Первое правило, которое может показаться банальным, но оно самое важное — не передавайте персональные данные и деньги посторонним, что бы они вам ни обещали.
- Не игнорируйте новостную повестку о мошенничествах: чем больше вы знаете, тем меньше риск попасться на удочку аферистов.
- Не переходите по сомнительным ссылкам, которые обычно маскируются под голосования за детей, розыгрыши призов, викторины и так далее. Никогда не вводите там свои личные данные.
- Возьмите за привычку проверять устройства, которые привязаны к вашему WhatsApp-аккаунту. Если вы увидите незнакомое устройство, сразу же его отключите. Для этого нужно выполнить следующий алгоритм: в настройках WhatsApp нажмите на «Связанные устройства». Увидев привязанное устройство, которое вам не принадлежит, нажмите на него и кликните «Выйти».
- Всегда перепроверяйте информацию от знакомых, которые просят дать деньги в долг. Перезвоните им, самостоятельно набрав номер.
- Решив оформить какой-либо документ, внимательно изучите механизм получения на официальных аккаунтах госорганов — тогда мошенникам не удастся вас запутать.
- Увидев в соцсетях сообщение о сборе денег на лечение ребенка, внимательно изучите сопроводительные документы. Если указан конкретный фонд, зайдите на его сайт и проверьте, действительно ли ребенок есть в их базе. Также фотографии детей проверяйте через поисковики — не исключено, что мошенники просто украли изображение.
- Старайтесь не отправлять деньги на благотворительность по личному номеру — просите реквизиты и проверяйте их. Родители ребенка или владельцы приютов для животных действительно могут для более быстрого сбора прикреплять свои номера, но даже в этом случае перепроверяйте информацию.