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Женщина погибла после падения из окна в Коркино

Она упала с высоты четвёртого этажа.

Жительница Коркино погибла, выпав из окна четвёртого этажа. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники в медицинской сфере. Уточняется, что пострадавшую после падения доставили в больницу.

По предварительным данным, медики зафиксировали у неё переломы позвоночника, костей таза и рёбер. Врачи боролись за жизнь 45-летней женщины несколько часов, однако травмы оказались смертельными.

Напомним, ранее двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Карталах. Малышку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

несчастный случай