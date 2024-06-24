Женщина погибла после падения из окна в Коркино

Жительница Коркино погибла, выпав из окна четвёртого этажа. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники в медицинской сфере. Уточняется, что пострадавшую после падения доставили в больницу.
По предварительным данным, медики зафиксировали у неё переломы позвоночника, костей таза и рёбер. Врачи боролись за жизнь 45-летней женщины несколько часов, однако травмы оказались смертельными.
Напомним, ранее двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Карталах. Малышку госпитализировали в тяжёлом состоянии.