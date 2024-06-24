Духовные лидеры РТ выразили соболезнования из-за терактов в Дагестане и Севастополе

«Единство народов — самое ценное, что есть у России. Нет сомнений, что обстрел храмов, нападение на безоружных и беззащитных мирных людей совершены врагами нашей страны, которые исповедуют не религию, а человеконенавистническую идеологию. Цель врага внести раскол в единый многонациональный и многоконфессиональный российский народ, который вновь противостоит нацизму».