В Перми зарезавший бездомного рецидивист пытался обжаловать приговор

Речь идёт об инциденте, который произошёл в Перми в августе 2023 года. Как рассказали сайту perm.aif.ru в СУ СКР региона, 63-летний ранее судимый житель края поссорился с бездомным в Мотовилихинском районе возле дома по улице Ивана Франко. Мужчина попросил у осуждённого деньги на еду, из-за чего между ними возник конфликт.