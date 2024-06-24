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В Перми зарезавший бездомного рецидивист пытался обжаловать приговор

Он ударил погибшего ножом в шею.

Источник: Reuters

Рецидивист, который зарезал бездомного в Перми, попытался обжаловать приговор, сообщает краевой суд.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в Перми в августе 2023 года. Как рассказали сайту perm.aif.ru в СУ СКР региона, 63-летний ранее судимый житель края поссорился с бездомным в Мотовилихинском районе возле дома по улице Ивана Франко. Мужчина попросил у осуждённого деньги на еду, из-за чего между ними возник конфликт.

Пьяный мужчина несколько раз ударил бездомного ножом в шею. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Убийца же подошел к подъезду, рассказал всё стоявшей рядом паре, попросил их вызвать скорую помощь, поскольку его телефон был разряжен. Одновременно с бригадой медиков приехали и сотрудники полиции. Им мужчина также сообщил о случившемся», — рассказывает Пермский краевой суд.

Нападавшего признали виновным по статье УК РФ «Убийство» и назначили ему наказание в виде лишения свободы на девять лет в колонии строгого режима. Подсудимый также обязан компенсировать сыну убитого бездомного моральный и материальный вред. Мужчина подал апелляционную жалобу на приговор в суд.

«Осуждённый утверждал, что прямого умысла на причинение смерти потерпевшему не имел, хотел пресечь его противоправные действия, поскольку тот преградил ему выход с контейнерной площадки, вёл себя агрессивно и угрожал расправой. Также он просил освободить его от обязанности по возмещению причиненного преступлением вреда», — сообщает инстанция.

Суд признал приговор справедливым и не удовлетворил жалобу подсудимого.