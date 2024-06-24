Воронежцам рассказали, где были сбиты украинские БПЛА 24 июня

Вчера, 23 июня, в 12:15 Украиной был совершен преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре ракеты были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты привел к жертвам среди мирных жителей. Известно о нескольких погибших и 151 пострадавшем, в их числе есть дети. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи с трагедией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе днем траура. Все развлекательные мероприятия в городе отменены.