Три человека погибли на пожаре в Узденском районе

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Три человека погибли в результате пожара в деревенском доме в Узденском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
По данным МЧС, сигнал о возгорании в деревне Кухтичи поступил спасателям в 23:22. Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС внутри дома нашли тела погибшего 49-летнего хозяина, а также двух его знакомых.
«По предварительной информации, накануне трагедии погибший мужчина совместно со своей 38-летней знакомой и 32-летним односельчанином на протяжении трех последних дней употребляли спиртное в доме», — сообщили в СК.
Там также уточнили, что, со слов местных жителей, домовладелец вел аморальный образ жизни и курил в постели, а окурки бросал на пол.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Сейчас следователи предварительно рассматривают несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем. Предположительно, смерть всех троих наступила от отравления угарным газом.