Уборка квартиры обошлась казахстанскому пенсионеру в 2 миллиона

«Ею оказалась 37-летняя односельчанка потерпевшего, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу. Выяснилось, что в день оформления банковского займа женщина по просьбе заявителя занялась приготовлением еды и уборкой в его квартире. В неформальной беседе она расспросила о его дате рождения, которая является паролем для входа в банковское приложение потерпевшего, обманом сделала его фото и во время отсутствия мужчины оформила кредит. Выданный банком заем она перевела на расчетный счет своего сына», — сообщили в полиции.