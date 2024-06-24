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Уборка квартиры обошлась казахстанскому пенсионеру в 2 миллиона

В Акмолинской области 64-летний пенсионер стал жертвой мошенничества. Вызвавшаяся помочь по дому женщина оформила на него денежный кредит, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Когда пенсионер обнаружил, что стал обладателем кредита на два миллиона тенге, который он не оформлял, он тут же отправился в отделение полиции. Стражи порядка установили подозреваемую, которая воспользовалась доверчивостью пожилого человека.

«Ею оказалась 37-летняя односельчанка потерпевшего, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу. Выяснилось, что в день оформления банковского займа женщина по просьбе заявителя занялась приготовлением еды и уборкой в его квартире. В неформальной беседе она расспросила о его дате рождения, которая является паролем для входа в банковское приложение потерпевшего, обманом сделала его фото и во время отсутствия мужчины оформила кредит. Выданный банком заем она перевела на расчетный счет своего сына», — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что начато досудебное расследование по факту мошенничества.