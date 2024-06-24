Гродненские оперативники задержали группу наркокурьеров

Сотрудники наркоконтроля и региональной таможни вышли на след 38-летнего жителя областного центра, который около двух месяцев работал оптовым курьером виртуального наркошопа. Его задержали при выполнении очередного задания по доставке нелегального товара из Минска в Гродно, у мужчины были изъято более 1 кг с особо опасных психотропных веществ альфа-PVP и 4-СМС.



При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое розничных курьеров — 15-летний гродненец, а также жители Волковыска 29 и 33 лет. Следователями возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Основной фигурант уже был судим за наркопреступление.