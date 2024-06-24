В Севастополе ввели режим ЧС

«Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации», — говорится в документе.
Поясняется, что такой режим ввели в связи с последствиями обстрелов.
Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 мирный житель, 82 человека госпитализировали, в том числе 27 детей.
Как сообщил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15−20 пострадавших в Москву.