В Приморье во время наводнения едва не утонул детский автобус

На участке автодороги Ярославка — Хороль под воду едва не ушел детский автобус. Были ли несовершеннолетние в салоне транспорта во время ДТП, пока неясно, но на помощь пришел, как бы это забавно не звучало, синий трактор, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».