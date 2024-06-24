В Приморье во время наводнения едва не утонул детский автобус

На участке автодороги Ярославка — Хороль под воду едва не ушел детский автобус. Были ли несовершеннолетние в салоне транспорта во время ДТП, пока неясно, но на помощь пришел, как бы это забавно не звучало, синий трактор, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Рулевой школьного автобуса, вероятнее всего, не обращался в МЧС или аварийным комиссарам. В пресс-службе прокуратуры Приморья редакции сообщили, что об этой аварии не поступало сообщений, однако ведомство уточняет обстоятельства произошедшего. Видео с места событий мы опубликовали в нашем Telegram-канале.
Такое ДТП вовсе не удивительная история для края, по крайней мере в эти дни. Уже несколько дней льет дождь и большинство муниципалитетов затопило, ситуация на дорогах нестабильная. В пяти муниципальных образованиях края зафиксировано 49 переливов на 25 участках автодорог. Населенные пункты Олон, Красный Яр Пожарского округа и Новокрещенка Красноармейского района остаются отрезанными, к ним организованы лодочные переправы.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как трагическая авария произошла на 155 км автомобильной дороги Осиновка — Рудная Пристань в Приморье. Водитель Nissan AD выехал на встречку и столкнулся с автобусом.