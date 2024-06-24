Что происходит в Севастополе 24 июня 2024: введен режим ЧС, часть раненых отправят в Москву

После масштабной атаки ВСУ в город федерального значения Севастополь ночью 24 июня прилетела сводная медицинская группа. Рассказываем, что происходит в Севастополе 24 июня 2024.
Последствия ракетной атаки в Севастополе 23 июня 2024: состояние пострадавших
Врачей, как только они сошли с борта воздушного судна МЧС «Василий Молоков», развезли по больницам, где находятся пострадавшие от ракетной атаки 23 июня: дети и взрослые отдыхали на пляже Учкуевки, когда была сбита вражеская ракета. Свыше ста человек ранены, есть и погибшие.
Утром 24 июня губернатор Севастополя сообщил: «35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать».
Медики осмотрели всех пострадавших и теперь думают, каких пациентов необходимо отправить для лечения в столичные медицинские учреждения.
«Решается вопрос о транспортировке в Москву 15−20 пострадавших. Им будет оказана вся необходимая помощь».
Руководитель города-героя также пообещал, что родителей и близких, которые полетят с пострадавшими детьми в столицу, разместят в гостиницах и отелях.
Режим ЧС в Севастополе
В Севастополе после атаки ВСУ введен режим ЧС регионального характера. Он будет действовать до особого распоряжения. Соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев.
Напомним, в воскресенье, 23 июня в 12.15, Севастополь был атакован американскими ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, еще 144 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявили траур. Развожаев отметил, что практически все главы регионов РФ выразили готовность помочь пострадавшим на пляже в Севастополе.
В Севастополе и других городах Крымского полуострова появились стихийные мемориалы памяти погибших в городе-герое. Люди несут к ним цветы, игрушки, зажигают свечи.