Что происходит в Севастополе 24 июня 2024: введен режим ЧС, часть раненых отправят в Москву

Врачей, как только они сошли с борта воздушного судна МЧС «Василий Молоков», развезли по больницам, где находятся пострадавшие от ракетной атаки 23 июня: дети и взрослые отдыхали на пляже Учкуевки, когда была сбита вражеская ракета. Свыше ста человек ранены, есть и погибшие.