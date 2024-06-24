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После ракетной атаки в Севастополе ввели режим ЧС

После ракетной атаки губернатор Развожаев ввел режим ЧС в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

В связи с ракетной атакой ВСУ, которая произошла в воскресенье, 23 июня, в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.

Режим ЧС введен с 23 июня. Согласно документу, он будет действовать до особого распоряжения.

«Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера».

отмечается в указе

В документе также говорится, что зоной ЧС определена вся территория Севастополя. Руководить ликвидацией этой ситуации будет первый вице-губернатор Алексей Парикин. Контролировать исполнение указа будет сам Развожаев.

Напомним, киевский режим атаковал Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили средства ПВО. Осколочная боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате, по последним данным, погибли четыре человека. Жертвами ракетной атаки стали двое детей и столько же взрослых. Кроме того, еще 151 человек пострадал. 82 из них попали в больницы. Госпитализировали 55 взрослых и 27 детей. При этом люди продолжают обращаться к медикам. Следственный комитет завел уголовное дело. Ведомство квалифицировало трагедию как теракт.