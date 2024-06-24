Мотоциклист и его 15-летний пассажир погибли в аварии в Красноярском крае

Ночью 23 июня в Саянском районе на втором километре трассы Заозерный — Агинское — Орловка 30-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет. Как сообщили в ГИБДД по Красноярскому краю, в результате аварии водитель погиб на месте, а его 15-летний пассажир, не приходя в сознание, скончался в больнице. Оба ехали без мотошлемов.