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Мотоциклист и его 15-летний пассажир погибли в аварии в Красноярском крае

В Красноярском крае в ДТП погибли водитель и несовершеннолетний пассажир мотоцикла.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Ночью 23 июня в Саянском районе на втором километре трассы Заозерный — Агинское — Орловка 30-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет. Как сообщили в ГИБДД по Красноярскому краю, в результате аварии водитель погиб на месте, а его 15-летний пассажир, не приходя в сознание, скончался в больнице. Оба ехали без мотошлемов.

— В апреле 2023 года мужчину лишили права управления по уголовной статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» сроком на 35 месяцев, — добавили дорожные полицейские.

У мотоциклиста взяли кровь на анализ. Эксперты установят, был ли он пьян в момент смертельной аварии.