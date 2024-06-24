В Акмолинской области мужчина сдался полиции после убийства

Конфликт между двумя мужчинами произошел 15 июня. Во время ссоры один из них схватил гладкоствольное ружье и застрелил своего оппонента. После совершения преступления он скрылся на своем автомобиле.
Полицейские несколько дней проводили оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения преступника. В результате 19 июня подозреваемый сдался в полицию, признавшись в содеянном. По его словам, причиной конфликта стали неприязненные отношения.
«В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту убийства. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Оружие изъято и направлено на экспертизу», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.