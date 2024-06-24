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В свердловском детдоме во время обеда погиб ребенок-инвалид

НИЖНЯЯ ТУРА, 24 июня, ФедералПресс. В Нижнетуринском детском доме-интернате для умственно отсталых детей погиб 15-летний воспитанник. Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент случился днем 23 июня.

«Около 14:00 младшие медицинские сестры кормили детей обедом непосредственно в палатах учреждения. Ребенок находился в палате с другими воспитанниками. После кормления детей медсестры направились в другие палаты. После окончания кормления детей одна из медицинских сестер вернулась в палату, где обнаружила ребенка без признаков жизни», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

На кровати рядом с телом были видны следы рвоты — ребенок предположительно подавился пищей.

В ходе проверки надзорное ведомство проверит своевременность вызова скорой помощи и качество оказания доврачебной помощи, а также укомплектованность детдома кадрами.

«ФедералПресс» писал о нападении стаи собак на детей в Екатеринбурге: СК возбудил уголовное дело.

Прокуратура