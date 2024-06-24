В свердловском детдоме во время обеда погиб ребенок-инвалид

«Около 14:00 младшие медицинские сестры кормили детей обедом непосредственно в палатах учреждения. Ребенок находился в палате с другими воспитанниками. После кормления детей медсестры направились в другие палаты. После окончания кормления детей одна из медицинских сестер вернулась в палату, где обнаружила ребенка без признаков жизни», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.