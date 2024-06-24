В омской стоматологии мужчине сломали корни зубов

В пресс-службе судебных приставов рассказали о неудачном походе омича в стоматологию. За это он отсудил у клиники «Элита» компенсацию морального вреда в размере 943 тысячи рублей.
Мужчина заключил со стоматологией договор на протезирование четырёх зубов. Ему вылечили зубы и установили импланты. Однако через некоторое время на импланте произошёл скол керамической облицовки. Врачи осмотрели зубы — исследования показали, что они в норме. Но на всякий случай врач предложил мужчине опустить нижние зубы с помощью накладок и брекетов. Это должно было исправить прикус и помочь избежать последствий неравномерной нагрузки на зубы.
Омич согласился и потом пожалел об этом. После установки брекетов мужчина несколько дней не мог спать из-за того, что были постоянные боли в челюстях. При этом стоматолог заверила, боль пройдёт. Однако у мужчины заболели ещё десны, а также появился хруст в челюсти. После этого исследования показали, что произошёл перелом корней, из-за чего пришлось удалить два зуба и один имплант.
«В целях исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель уведомил руководство медицинской организации о необходимости исполнить возложенные судом обязательства во избежание применения мер принудительного воздействия, и вынес постановления о наложении арестов и об обращении взыскания на денежные средства медицинского центра. В результате предпринятых мер задолженность взыскана в полном объеме, нарушенные права потребителя восстановлены», — добавили в ГУ ФССП России по Омской области.