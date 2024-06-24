В омской стоматологии мужчине сломали корни зубов

Омич согласился и потом пожалел об этом. После установки брекетов мужчина несколько дней не мог спать из-за того, что были постоянные боли в челюстях. При этом стоматолог заверила, боль пройдёт. Однако у мужчины заболели ещё десны, а также появился хруст в челюсти. После этого исследования показали, что произошёл перелом корней, из-за чего пришлось удалить два зуба и один имплант.