Осужденный за взятку бывший вице-мэр Воронежа попросил отпустить его из колонии

Антиликаторов был признан виновным в получении в 2018 году через своего коллегу первого вице-мэра Сергея Курило 1,5 млн руб. от предпринимателя Шамиля Битокова за сохранение ярмарок на проспекте Патриотов, которым грозил снос. Уголовное дело на основании материалов местного ФСБ в 2020-м возбудило и расследовало управление Следственного комитета России по региону. Алексей Антиликаторов провел под домашним арестом год, Сергея Курило освободили от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Посредник в суде подтвердил, что половину взятки забрал себе в качестве вознаграждения.