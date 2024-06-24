Осужденный за взятку бывший вице-мэр Воронежа попросил отпустить его из колонии

Материал передан в производство судье. Судебные заседание по его рассмотрению назначено на 8 июля. Предыдущие аналогичное ходатайство, поданное Антиликаторовым в начале июня, было возвращено заявителю.
Антиликаторов был признан виновным в получении в 2018 году через своего коллегу первого вице-мэра Сергея Курило 1,5 млн руб. от предпринимателя Шамиля Битокова за сохранение ярмарок на проспекте Патриотов, которым грозил снос. Уголовное дело на основании материалов местного ФСБ в 2020-м возбудило и расследовало управление Следственного комитета России по региону. Алексей Антиликаторов провел под домашним арестом год, Сергея Курило освободили от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Посредник в суде подтвердил, что половину взятки забрал себе в качестве вознаграждения.
Первая инстанция назначила Антиликаторову восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляция сократила срок на два года. Под стражей экс-чиновник находится с марта 2022 года. Срок он отбывает в колонии в Россоши.