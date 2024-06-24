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Повлияло ли дело Бишимбаева на число жалоб на бытовое насилие в Казахстане

В полиции Алматы рассказали, стало ли больше обращений от жертв бытового насилия после суда над осужденным за убийство гражданской жены Бишимбаевым, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: t.me/Jogargy_sot

Во время брифинга на площадке РСК заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Айтан Елеусизов ответил на вопрос об увеличении обращений жертв бытового насилия.

«После инцидента больше обращений не стало… так, чтобы катастрофически поменялась статистика. Но с каждым годом виден определенный рост обращений жертв бытового насилия или другого насилия. Это связано с тем, что население больше доверяет правоохранительным органам и сообщает о фактах насилия в отношении них или их знакомых. Либо когда они оказываются свидетелями насилия», — сообщил Елеусизов.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве. 13 мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.