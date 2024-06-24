Повлияло ли дело Бишимбаева на число жалоб на бытовое насилие в Казахстане

«После инцидента больше обращений не стало… так, чтобы катастрофически поменялась статистика. Но с каждым годом виден определенный рост обращений жертв бытового насилия или другого насилия. Это связано с тем, что население больше доверяет правоохранительным органам и сообщает о фактах насилия в отношении них или их знакомых. Либо когда они оказываются свидетелями насилия», — сообщил Елеусизов.