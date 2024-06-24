23 июня в 15.45 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Турлы Поставского района Витебской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин — пенсионер.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
В Поставском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
23 июня в 15.45 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Турлы Поставского района Витебской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин — пенсионер.