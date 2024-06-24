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В Поставском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

23 июня в 15.45 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Турлы Поставского района Витебской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин — пенсионер.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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