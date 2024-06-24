В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек

«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник. В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены», — сообщил СКР.
Возбуждены уголовные дела по признакам теракта и незаконного хранения и покупки оружия (п. «б» ч. 3 ст. 205; ч. 4 ст. 222; пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).
Вечером 23 июня группы вооруженных мужчин напали на синагогу и православную церковь в Дербенте, а также на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале. Позднее был обстрелян автомобиль в центре села Сергокалы. Среди убитых — начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев и пожилой священник православной церкви в Дербенте.