В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек

Вечером 23 июня группы вооруженных мужчин напали на синагогу и православную церковь в Дербенте, а также на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале. Позднее был обстрелян автомобиль в центре села Сергокалы. Среди убитых — начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев и пожилой священник православной церкви в Дербенте.