Следствие начало допросы родни совершивших теракты в Дагестане

В частности, следственные действия идут в Сергокалинском районе, где накануне был задержан его глава Магомед Омаров, два сына которого участвовали в террористической атаке и были убиты в перестрелке с силовиками. По информации источника РБК, среди нападавших были также два племянника жены чиновника. Остались они живы или погибли, источник не сообщает.