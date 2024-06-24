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Раскрыта коррупционная схема петербургских коммунальщиков

23 июня сотрудники полиции Санкт-Петербурга завершили операцию по раскрытию коррупционной схема работников коммунальной службы Центрального района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В начале июня оперативники получили информацию о взяточничестве в ЖКС № 1. За денежное вознаграждение в обход установленной процедуры коммерческие структуры в ускоренном порядке получали увеличение мощности электроэнергии в арендуемом помещении.

При получении взятки в размере 200 тысяч рублей задержан 63-летний начальник участка ремонтно-восстановительных работ ЖКС № 1. В ходе следственных работ также был арестован 39-летний юрист организации, исполнивший роль посредника.

По оперативным данным, взяточничество носит системный характер. Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела, устанавливаются все участники коррупционной схемы.