Раскрыта коррупционная схема петербургских коммунальщиков

В начале июня оперативники получили информацию о взяточничестве в ЖКС № 1. За денежное вознаграждение в обход установленной процедуры коммерческие структуры в ускоренном порядке получали увеличение мощности электроэнергии в арендуемом помещении.
При получении взятки в размере 200 тысяч рублей задержан 63-летний начальник участка ремонтно-восстановительных работ ЖКС № 1. В ходе следственных работ также был арестован 39-летний юрист организации, исполнивший роль посредника.
По оперативным данным, взяточничество носит системный характер. Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела, устанавливаются все участники коррупционной схемы.