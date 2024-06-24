Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на электросамокате сбил пенсионера в центре Волгограда

ДТП в Центральном районе произошло накануне вечером.

Источник: РИА "Новости"

В 18.30 17-летний водитель электросамоката на тротуаре напротив дома № 28а на улице Советской сбил 83-летнего пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пенсионера доставили в больницу.