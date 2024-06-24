Подросток на электросамокате сбил пенсионера в центре Волгограда

В 18.30 17-летний водитель электросамоката на тротуаре напротив дома № 28а на улице Советской сбил 83-летнего пешехода.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пенсионера доставили в больницу.
ДТП в Центральном районе произошло накануне вечером.
В 18.30 17-летний водитель электросамоката на тротуаре напротив дома № 28а на улице Советской сбил 83-летнего пешехода.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пенсионера доставили в больницу.