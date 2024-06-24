Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», — указали в ведомстве.
Как уточнил в разговоре с РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут, задержаны три участника перестрелки из шести, одного из них поймали на территории России. Еще трое находятся в розыске. Все подозреваемые — граждане Абхазии.
Он добавил, что нападавшие покушались «на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия», причиной стал давний имущественный конфликт.