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Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией

СУХУМ, 24 июн — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района.

Источник: РИА "Новости"

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», — указали в ведомстве.

Как уточнил в разговоре с РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут, задержаны три участника перестрелки из шести, одного из них поймали на территории России. Еще трое находятся в розыске. Все подозреваемые — граждане Абхазии.

Он добавил, что нападавшие покушались «на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия», причиной стал давний имущественный конфликт.

Перестрелка на российско-абхазской границе произошла накануне днем на КПП «Псоу». По данным МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение и перевозка оружия».

Прокуратура