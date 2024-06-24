Южноуральцы сняли на видео торнадо. Очередной смерч прошёл в Абзелиловском районе Башкирии, недалеко от границы с Челябинской областью. Кадрами очевидцы поделились в сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск».
«Мы видели торнадо, очень страшно. Деревня Северное, Абзелиловский район», — говорится в посте.
Непогода разбушевалась накануне, 23 июня. Люди наблюдали зарождение в небе огромной воронки и поначалу не спешили прятаться, желая заснять редкое явление. Однако, когда поднялся сильный ветер, а с крыш полетела черепица, искать укрытие всё же пришлось.
В сообществе «Чёрное Белое Аскарово Абзелиловский район» очевидцы делятся фотографиями последствий разрушительного урагана. Смерч повалил столбы электропередачи и повредил крыши домов.
«Это очень страшно, конец этого торнадо застал меня в пути близ Давлетово — ветер, дождь, дороги вообще не видно, молилась и ехала потихоньку. Машину буквально сдувало с дороги, никому такое застать в дороге не пожелаешь…» — пишет очевидица событий Елена.
Напомним, в Челябинске накануне прошла гроза с ливнем и ураганным ветром, который повалил деревья. Из-за непогоды подтопило дороги и корпуса горбольницы № 8.