Южноуральцы сняли на видео торнадо

Непогода разбушевалась накануне, 23 июня. Люди наблюдали зарождение в небе огромной воронки и поначалу не спешили прятаться, желая заснять редкое явление. Однако, когда поднялся сильный ветер, а с крыш полетела черепица, искать укрытие всё же пришлось.