Вину не признает: новый поворот в криминальной эпопее о «Хаяттах» во Владивостоке

Долгое время во Владивостоке ищут человека, виновного в огромных расходах при долгом строительстве отелей «Хаятт», которые должны были возвести к саммиту АТЭС-2012. Работы растянулись на более чем 10 лет и в итоге были завершены совершенно другими подрядчиками. Так вот, один из фигурантов дела, предприниматель Олег Дроздов, может отправиться в колонию на пять лет и шесть месяцев по статье о непреднамеренном банкротстве, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Изначально главной фигуранткой дела считалась гендиректор ОАО «Наш Дом Приморье» Марина Ломакина, которую за хищение 111 миллионов рублей из госбюджета при строительстве «Хаяттов» приговорили к лишению свободы. Дроздов — супруг Ломакиной. Представители гособвинения уверены, что он сыграл не последнюю роль в затяжном строительстве и хищении денег.
Дроздов находится под следствием по делу о преднамеренном банкротстве (речь об аффилированной фирме ООО СК «Приморье — Дальний Восток», которая была генподрядчиком строительства «Хаяттов»). По версии следствия, он давал указания о заключении с другими компаниями договоров и соглашений в 2012—2014 годах, заведомо невыгодных для организаций. Ущерб оценили в 3 миллиарда рублей. Сумма гораздо солиднее, чем та, что фигурирует в «Деле Ломакиной». В качестве потерпевшей стороны выступает Министерство земельных и имущественных отношений Приморского края, предъявившее в феврале 2023 года гражданский иск.
Отметим, судя по данным Фрунзенского районного суда, дело Дроздова рассматривают уже два года, причем судебные заседания часто приходилось откладывать. Несмотря на то, что отели уже ввели в эксплуатацию структуры олигарха Олега Дерипаски под новым названием, общественности все еще не раскрыли, куда же ушли огромные деньги (а это более 17 миллиардов рублей), направленные на строительство «Хаяттов».