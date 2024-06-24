Вину не признает: новый поворот в криминальной эпопее о «Хаяттах» во Владивостоке

Долгое время во Владивостоке ищут человека, виновного в огромных расходах при долгом строительстве отелей «Хаятт», которые должны были возвести к саммиту АТЭС-2012. Работы растянулись на более чем 10 лет и в итоге были завершены совершенно другими подрядчиками. Так вот, один из фигурантов дела, предприниматель Олег Дроздов, может отправиться в колонию на пять лет и шесть месяцев по статье о непреднамеренном банкротстве, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».