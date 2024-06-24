Катер с детьми заглох на Новосибирском водохранилище

На Новосибирском водохранилище заглох катер. На нем находились 15 человек, семеро из них — дети. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали детей на берег, — уточнили в ведомстве.
Катер с судоводителем спасатели отбуксировали на стоянку. В результате происшествия никто не пострадал.
В ведомстве добавили, что с 17 по 23 июня в Новосибирской области утонули трое детей. Всего при купаниях в водоемах погибли 8 человек.