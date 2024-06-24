В Омске осудили курьера мошенников, похищавшего деньги по известной схеме

Оконешниковский районный суд Омской области вынес приговор 21-летнему жителю Калачинска, который признан виновным в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



В суде было установлено, что молодой человек входил в группу, которая занималась хищением денежных средств по схеме «Родственник попал в беду». Злоумышленники звонили гражданам и сообщали, что их близкий родственник попал в ДТП и для возмещения вреда необходимо передать деньги. Обвиняемый выполнял роль курьера, забирал у встревоженных людей их накопления и переводил их на счета сообщников, оставляя себе небольшой процент. Одной из жертв мошенников стал житель посёлка Оконешниково, который передал курьеру 200 тысяч рублей.



Подсудимый полностью признал свою вину и частично возместил ущерб. Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего, постановив взыскать с осужденного 165 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.