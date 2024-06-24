Мужчину нашли мертвым после отдыха с братом в Павлодарской области

О пропаже Александра Моисеева сообщили волонтеры на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Указали, что на Иртыше мужчина оказался вместе с братом. Лежал на спине на берегу, а после внезапно пропал.