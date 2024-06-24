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Мужчину нашли мертвым после отдыха с братом в Павлодарской области

31-летнего мужчину обнаружили мертвым в Иртыше в Павлодарской области. Сельчанин отправился с братом на отдых, но в итоге пропал. На поиски отправились спасатели и волонтеры, передает корреспондент NUR.KZ.

О пропаже Александра Моисеева сообщили волонтеры на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Указали, что на Иртыше мужчина оказался вместе с братом. Лежал на спине на берегу, а после внезапно пропал.

После сообщения об исчезновении специалисты стали проверять окрестности и реку. Поиски начались 21 июня и лишь спустя три дня стало известно о судьбе молодого человека.

«В 05.30 утра силами оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1992 года рождения, который 21 июня утонул во время купания в необорудованном месте в Железинском районе», — сообщили в ДЧС региона.

Напомним, 15 июня в Павлодарской области официально начался купальный сезон. В этот же день спасатели нашли тело утонувшего местного жителя. Погибшему парню было 20 лет. В ДЧС отметили, что он купался в запрещенном месте на реке Усолке.

несчастный случай