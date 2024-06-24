Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося «Аллигатора»

«Нам пришлось привести в действие систему катапультирования на вертолёте. По сути, мы стали её испытателями. Удар, вибрация сильная, горят все табло, на заднем фоне слышен голос ведомого “по вам работают”. По нам уже прилетело, и мы начинаем это прекрасно понимать… Дальнейший полёт не представлялся возможным, вертолёт был абсолютно неуправляемым и разваливался на части в воздухе… За считанные секунды было принято решение (о катапультировании — ред.)», — рассказал Кобец.