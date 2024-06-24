Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося «Аллигатора»

«Нам пришлось привести в действие систему катапультирования на вертолёте. По сути, мы стали её испытателями. Удар, вибрация сильная, горят все табло, на заднем фоне слышен голос ведомого “по вам работают”. По нам уже прилетело, и мы начинаем это прекрасно понимать… Дальнейший полёт не представлялся возможным, вертолёт был абсолютно неуправляемым и разваливался на части в воздухе… За считанные секунды было принято решение (о катапультировании — ред.)», — рассказал Кобец.
Пилоты покинули кабину вертолета на высоте примерно 100 метров. Он отметил, что система катапультирования, как и сам Ка-52, являются максимально простыми в управлении.
«Все, что требуется для летчика, когда он понял, что ситуация превращается в катастрофическую, всё, что ему нужно сделать — дернуть ручку, дальше вертолёт всё делает сам», — отметил Кобец.