Трое человек погибли на предприятиях Приморья

За минувшую неделю в Приморье скончались двое сотрудников разных предприятий, кроме того, с третьим человеком произошел несчастный случай, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Первую смерть зафиксировали в порту: 29-летний докер-механизатор погиб в результате наезда автопогрузчика. Второй случай зафиксировали в компании «Новая Энергетика»: 68-летний оператор теплового пункта упал на асфальт. Он ударился головой и умер на месте. Причина его плохого самочувствия выясняется.
Кроме того, 41-летний электросварщик предприятия «Сибирьэнергоремонт» поссорился с неизвестным. Завязалась драка. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Несчастный случай произошел с 54-летним монтажником «Строительной компании “МОСТ”. Какое-то время он пожаловался на здоровье. Его состояние резко ухудшилось, коллеги обратились в скорую. Мужчину доставили в реанимационное отделение больницы, предположительно с инсультом.
Специалисты расследуют эти дела.
Ранее «КП» писала, что на прошлой неделе на своих рабочих местах скончались пять человек. Примечательно, что одним из них был 42-летний водитель погрузчика «Строительной компании “МОСТ”. Ему тоже стало плохо на рабочем месте.