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Трое человек погибли на предприятиях Приморья

В Приморье трое сотрудников умерли на своих рабочих местах.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Приморье скончались двое сотрудников разных предприятий, кроме того, с третьим человеком произошел несчастный случай, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Первую смерть зафиксировали в порту: 29-летний докер-механизатор погиб в результате наезда автопогрузчика. Второй случай зафиксировали в компании «Новая Энергетика»: 68-летний оператор теплового пункта упал на асфальт. Он ударился головой и умер на месте. Причина его плохого самочувствия выясняется.

Кроме того, 41-летний электросварщик предприятия «Сибирьэнергоремонт» поссорился с неизвестным. Завязалась драка. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел с 54-летним монтажником «Строительной компании “МОСТ”. Какое-то время он пожаловался на здоровье. Его состояние резко ухудшилось, коллеги обратились в скорую. Мужчину доставили в реанимационное отделение больницы, предположительно с инсультом.

Специалисты расследуют эти дела.

Ранее «КП» писала, что на прошлой неделе на своих рабочих местах скончались пять человек. Примечательно, что одним из них был 42-летний водитель погрузчика «Строительной компании “МОСТ”. Ему тоже стало плохо на рабочем месте.

несчастный случай