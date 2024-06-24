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В Вахитовском суде Казани началось слушание по делу «Финико»

Сегодня в Вахитовском суде Татарстана началось слушание по делу финансовой пирамиды «Финико». В числе обвиняемых Кирилл Доронин, сооснователь финансовой пирамиды. Обвиняемым вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем, а также мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч.4; ст. 210 ч.1 УК РФ).

Источник: AP 2023

В мае 2024 суд приговорил Лилию Нуриеву к 4,5 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. Обвинение также считает ее одной из основательниц финансовой пирамиды.

Дело по факту организации пирамиды было возбуждено в конце 2020 года. МВД Татарстана указывало, что компания не получала лицензии на работу форекс-дилеров и не числилась в госреестрах и налоговых органах.

В июле 2021 года Кирилл Доронин был задержан и арестован, его поместили в СИЗО.

Также фигурантами дела являются еще 9 человек — Ильгиз Шакиров, Баир Самбуев, Алена Ларионова, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, Анна Серикова, Антон Семыкин, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова.

Обвинение считает, что с помощью пирамиды обвиняемые похитили 209 млн руб.