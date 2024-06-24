В Вахитовском суде Казани началось слушание по делу «Финико»

В мае 2024 суд приговорил Лилию Нуриеву к 4,5 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. Обвинение также считает ее одной из основательниц финансовой пирамиды.
Дело по факту организации пирамиды было возбуждено в конце 2020 года. МВД Татарстана указывало, что компания не получала лицензии на работу форекс-дилеров и не числилась в госреестрах и налоговых органах.
В июле 2021 года Кирилл Доронин был задержан и арестован, его поместили в СИЗО.
Также фигурантами дела являются еще 9 человек — Ильгиз Шакиров, Баир Самбуев, Алена Ларионова, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, Анна Серикова, Антон Семыкин, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова.
Обвинение считает, что с помощью пирамиды обвиняемые похитили 209 млн руб.