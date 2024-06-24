В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией

«Трое из шести участников перестрелки на границе по реке Псоу, покушавшихся на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия, задержаны, один из них — на территории России. Еще трое находятся в розыске», — сказал министр.
По его словам, все подозреваемые — граждане Абхазии. Он сообщил, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия.