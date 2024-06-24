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В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией

СУХУМ, 24 июн — РИА Новости. Задержаны трое из шести участников перестрелки на границе Абхазии с Россией, еще трое находятся в розыске, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут.

Источник: РИА "Новости"

«Трое из шести участников перестрелки на границе по реке Псоу, покушавшихся на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия, задержаны, один из них — на территории России. Еще трое находятся в розыске», — сказал министр.

По его словам, все подозреваемые — граждане Абхазии. Он сообщил, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.

Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия.