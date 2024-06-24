Аварией на коллекторе в Ялте заинтересовалась прокуратура

Как сообщалось ранее, из-за аварии без воды остались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка. Там организовали подвоз воды. На пляжах от Ореанды до Фороса временно запретили купаться. Позднее градоначальница Янина Павленко рассказала, что аварию на коллекторе оперативно удалось устранить.