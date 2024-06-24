Аварией на коллекторе в Ялте заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту аварии на коллекторе, которая произошла в Ялте в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, из-за аварии без воды остались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка. Там организовали подвоз воды. На пляжах от Ореанды до Фороса временно запретили купаться. Позднее градоначальница Янина Павленко рассказала, что аварию на коллекторе оперативно удалось устранить.
Прокуратура начала проверку. Сотрудников надзорного ведомства интересует то, как соблюдалось законодательство о водоснабжении и водоотведении. Кроме того, крымская прокуратура оценит своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварии.