В Таганроге водитель «ВАЗа» сбил на «зебре» 13-летнюю девочку

В Таганроге 13-летняя девочка попала в больницу после того, как на нее на «зебре» наехал автомобиль «ВАЗ 21074». Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, все произошло вечером 23 июня в районе Мариупольского шоссе. Предварительно, легковушка с 27-летним водителем сначала сбила девочку, а потом врезалась в опору металлического навеса.
Правоохранители еще уточняют причины и обстоятельства случившегося. Донских водителей просят быть особенно внимательными около пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.