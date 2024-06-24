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В Таганроге водитель «ВАЗа» сбил на «зебре» 13-летнюю девочку

В Таганроге водитель «ВАЗа» сбил 13-летнюю девочку и врезался в металлическую опору.

Источник: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области

В Таганроге 13-летняя девочка попала в больницу после того, как на нее на «зебре» наехал автомобиль «ВАЗ 21074». Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, все произошло вечером 23 июня в районе Мариупольского шоссе. Предварительно, легковушка с 27-летним водителем сначала сбила девочку, а потом врезалась в опору металлического навеса.

Правоохранители еще уточняют причины и обстоятельства случившегося. Донских водителей просят быть особенно внимательными около пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.