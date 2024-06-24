В Логойском районе произошло ДТП с участием двух легковушек и пешехода

Инцидент произошел 23 июня около 8.15 на 36-м километре автодороги М3 Минск — Витебск в Логойском районе. 24-летняя жительница Логойска на автомобиле «Ауди» ехала в направлении Минска и столкнулась с автомобилем «Вольво» под управлением 75-летнего местного жителя. Его автомобиль продвинуло вперед, в результате чего был совершен наезд на пешехода — 42-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемую пешеходному переходу.



В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.



Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, учитывать погодные условия, быть предельно внимательными за рулем.