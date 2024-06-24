Глава Дагестана Меликов посетил Дербент после нападений на храмы

Глава Дагестана Сергей Меликов посетил Дербент, чтобы осмотреть православную церковь и синагогу, на которые накануне напали вооруженные люди. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы республики.
Пресс-служба опубликовала видео, на кадрах которого Меликов осматривает окрестности и здание церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В этом храме были убиты служивший более 40 лет протоиерей Николай Котельников и охранник.
Национальный антитеррористический комитет информировал, что в Дербенте и Махачкале были атакованы два православных храма, синагога и пост ДПС. Российский еврейский конгресс подтвердил, что подверглись нападению две синагоги. В Дербенте злоумышленники подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью за 40 минут до начала вечерней молитвы.
По последним данным Следственного комитета, погибли 15 полицейских и четверо мирных граждан. Открыты уголовные дела по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК РФ).
Меликов сообщал, что в ходе контртеррористической операции были ликвидированы шесть боевиков. Следственный комитет уточнил, что ликвидированы пятеро нападавших, их личности установлены. СМИ сообщили, что в нападении участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и его племянник. Чиновника задержали и допросили сотрудники ФСБ. По данным источников РБК, следствие также проверяет связи других боевиков.
23 июня в Дагестане произошёл теракт, в результате которого погибли 19 человек: 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. Террористы, чьи личности установлены и которые впоследствии были ликвидированы, напали на религиозные здания в Дербенте и Махачкале, включая православные храмы и синагоги. Эти здания сгорели в результате обстрела. Контртеррористическая операция завершилась 24 июня. В республике объявлен трёхдневный траур
Нина Лютикова