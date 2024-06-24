Глава Дагестана Меликов посетил Дербент после нападений на храмы

23 июня в Дагестане произошёл теракт, в результате которого погибли 19 человек: 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. Террористы, чьи личности установлены и которые впоследствии были ликвидированы, напали на религиозные здания в Дербенте и Махачкале, включая православные храмы и синагоги. Эти здания сгорели в результате обстрела. Контртеррористическая операция завершилась 24 июня. В республике объявлен трёхдневный траур 24—26 июня .